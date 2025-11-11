Cucho Hernández, operado de cornetes nasales

El punta cafetero ha aprovechado el parón de selecciones para someterse a una 'cirugía mínimamente invasiva de cornetes nasales', tras lo que ha sido dado de alta y guarda reposo en su domicilio.

Según Viamed, grupo al que pertenece el hospital en el que Cucho Hernández ha sido intervenido, los cornetes son estructuras carnosas que están en el interior de ambas fosas nasales, y su función es la de limpiar y humidificar el aire que se inspira, pero cuando poseen un tamaño superior al normal, se dilatan provocando dificultad al respirar.

El punta cafetero deberá guardar reposo durante tres o cuatro días y se someterá a una primera revisión en la primera semana tras la operación, tras la que, según Viamed, se aconseja no hacer deporte en las primeras semanas de convalecencia.

El Betis ha señalado que la reincorporación del delantero colombiano "dependerá de su evolución".

El próximo compromiso liguero del Betis tras el parón será el próximo 23 de noviembre ante el Girona en La Cartuja.