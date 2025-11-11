Eliminatorias Europeas: Podrían surgir más clasificados

Varias son las selecciones que de sumar tres puntos podrán confirmar su presencia en la próxima cita ecuménica de Estados Unidos, México y Canadá.

El jueves se miden: 14:00: Noruega vs. Estonia, Armenia vs. Hungría, Azerbaiyán vs. Islandia; 16:45: Inglaterra vs. Serbia, Moldavia vs. Italia, Irlanda vs. Portugal, Francia vs. Ucrania y Andorra vs. Albania.

El viernes se cumplen más partidos: 14:00: Finlandia vs. Malta; 16:45: Croacia vs. Islas Feroe, Eslovaquia vs. Irlanda del Norte, Luxemburgo vs. Alemania, Gibraltar vs. Montenegro y Polonia vs. Países Bajos.

Las 12 selecciones que ganan sus grupos clasifican directo y van a repechaje las 12 segundas de grupo, más las cuatro mejores ganadoras de grupo de la Liga de Naciones, que no se hayan clasificado directamente.

Las selecciones se distribuirán en cuatro cuadros de cuatro equipos cada uno, que se resolverán con un formato de semifinales y final a partido único.

Habrá cabezas de serie, que disputarán las semifinales en casa, y antes de cada final se hará otro sorteo para determinar qué equipo actuará como local.