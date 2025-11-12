Edwards regresa a Wolverhampton con la misión de rescatar al equipo de Enzo González

Edwards afronta su cuarta etapa en los Wolves. El técnico conoce profundamente la institución, tras haber disputado 111 partidos como jugador y haber ejercido como entrenador en categorías inferiores y técnico interino. Su nombramiento se produce tras dejar el Middlesbrough, del Championship (segunda categoría), y después de haber dirigido previamente al Luton en la máxima división inglesa.

La situación deportiva del club es crítica: los Wolves solo han sumado dos puntos en once partidos de liga, registrando nueve derrotas. Actualmente, se encuentran a ocho puntos de la zona de salvación. El presidente del club, Jeff Shi, expresó su confianza en el nuevo estratega: “Conozco muy bien a Rob y he visto su crecimiento. Conoce muy bien el club, la ciudad, a los aficionados y es muy talentoso. Necesitamos renovar todo el club con la filosofía de un nuevo entrenador, trayendo su propia identidad e ideas”.

El primer desafío de Edwards será después del parón internacional, el 22 de noviembre, en el Molineux Stadium contra el Crystal Palace.

El cambio de entrenador coincide con el paulatino retorno de Enzo González. Tras superar una delicada lesión de ligamentos cruzados y su criticada participación en la Copa del Mundo Sub 20, el ofensivo paraguayo está recuperando el ritmo. Actualmente, está sumando acción en el equipo Sub 21 de los Wolves, donde ayer se hizo notar con una magistral asistencia en la victoria 4-2 sobre el Salford City. La llegada de Edwards podría abrirle una nueva oportunidad para consolidarse en el primer equipo.

