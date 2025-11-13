Eliminatorias Asiáticas: Emiratos Árabes Unidos e Irak no pasan del empate

En el minuto 10, Irak aprovechó su primera amenaza en área contraria y sorprendió con el 0-1, obra de Ali Al Hamadi, que aprovechó a la perfección un balón suelto en el área emiratí.
Poco tardó en reaccionar Emiratos Árabes Unidos; un gran centro desde la derecha de Abdalla Ramadan fue cabeceado con gran maestría por Luan Pereira para devolver el empate al marcador, 1-1 (min.18).
La locura llegó en el tiempo extra, en el 90+5, con el tanto de Caio Lucas a la salida de una falta, pero fue anulado por fuera de juego. Así, ambas selecciones se jugarán la entrada en la repesca para la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el próximo martes 18, con Irak como local.