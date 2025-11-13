Gerardo Martino admite que su regreso a Atlanta fue una “sorpresa”

Martino, quien dejó el Inter Miami a finales de 2024 por motivos personales y se mantuvo alejado de los banquillos por una temporada, señaló que no había considerado volver a Atlanta, ya que el equipo “tenía entrenador por un tiempo prolongado”.

“No lo consideraba -el regreso-. El Atlanta era uno de los equipos que tenía entrenador por un tiempo prolongado”, aseguró Martino en una mesa redonda con un grupo reducido de medios, incluido EFE.

Tras pasar los primeros meses del año en Rosario, su ciudad natal, el ‘Tata’ empezó a seguir ligas y “empezando a considerar situaciones” de posibles equipos. “Había otros equipos que ya se sabía que iban a cambiar de entrenador. A lo mejor estaba más atento a ese tipo de posibilidades, por si llegaba la posibilidad de trabajo”, dijo Martino. “Para mi fue una sorpresa una vez salió el entrenador anterior”, añadió el técnico, en referencia al despido de Ronny Deila en octubre tras una decepcionante temporada.

En declaraciones recogidas por The Athletic, el director deportivo del Atlanta United, Chris Henderson, expresó su total respaldo al fichaje. Henderson destacó que “la identidad, el estilo de juego y las cualidades de liderazgo” de Martino “están en sintonía con los valores del club”.

“Cuanto más avanzábamos en nuestra búsqueda de entrenador, más evidente se hacía que el ‘Tata’ es el mejor candidato para llevar al Atlanta United al nivel de excelencia que nuestros aficionados merecen, un estándar que él mismo ayudó a crear”, añadió Henderson.

Con su regreso, Martino vuelve al club donde logró el mayor éxito en su etapa en la MLS, llevando al equipo a conquistar el título de liga en 2018, un año después de su fundación en 2017. “Aquello era como jugar al ‘Gran DT’, elegir a los jugadores para que vengan a representar una idea, fue una etapa muy linda pero muy diferente”, recordó Martino.

Ahora, su objetivo inmediato es reconstruir la plantilla, aunque proyecta una labor a mediano plazo: “Atlanta necesita dos libros de pase para acabar de construir el equipo que a mi me gustaría”, añadió. “Tenemos que buscar que el equipo que en febrero esté en campo sea un equipo competitivo. Competitivo, en buena forma, con posibilidades, para lo que pueda venir a mitad de año se incorpore en un ambiente mucho más sano, competitivo, con expectativa e ilusión”, declaró sobre el inicio de la liga.

Martino también tuvo palabras para su sucesor en el banquillo del Inter Miami, el también argentino Javier Mascherano. “He visto algunos partidos, creo que el hecho de llegar a instancias finales de casi todas las competiciones avala el trabajo del equipo. el equipo está muy bien y con posibilidades”, afirmó.

No obstante, el rosarino dejó una advertencia de cara al futuro del club de Florida, mencionando que el retiro de Jordi Alba y Sergio Busquets al final de esta temporada “no es un tema menor”.

