La MLS cambiará su calendario a partir de 2027 para alinearse con Europa

Actualmente, la campaña de la MLS se extiende ininterrumpidamente a lo largo de casi 10 meses, desde el inicio de la fase regular a finales de febrero hasta principios de diciembre. Con este formato, la liga ha evitado que sus 30 equipos (27 estadounidenses y tres canadienses) compitan durante los meses más fríos del invierno boreal.

Con la modificación, aprobada por los dueños de las franquicias, a partir de la campaña 2027-2028, la MLS arrancará en el mes de julio y coronará a su campeón a finales de mayo. Este nuevo calendario, similar al europeo, contempla también un receso invernal entre mediados de diciembre y principios de febrero. Para realizar la transición, la MLS organizará una temporada especial de transición de febrero a mayo de 2027, con una fase regular de 14 partidos y playoffs.

El comisionado de la MLS, Don Garber, destacó la magnitud de la decisión tras la reunión de dueños en Palm Beach, Florida: “Hoy nuestros propietarios tomaron una decisión que creo que es una de las más importantes en la historia de nuestra liga”, remarcó Don Garber. “Cambiar el formato de competición es algo que las ligas rara vez hacen”, reconoció el dirigente.

La transformación ocurrirá un año después de que Estados Unidos organice el Mundial 2026 junto a Canadá y México, evento en el que están depositadas las esperanzas para el despegue definitivo del “soccer” en Norteamérica.

El cambio de calendario traerá consigo repercusiones fundamentales para la profesionalización de la liga, destacando la sincronización con el mercado internacional: “Estos son cambios y evoluciones que transformarán la liga”, auguró Garber. “Nos permite estar alineados con las ventanas de transferencia internacionales, lo cual creemos que es increíblemente importante. Y nos brinda una amplia variedad de oportunidades para ampliar nuestra capacidad de avanzar hacia ser una de las ligas principales y líderes del mundo”.

El nuevo formato permitirá a los equipos alinear sus ventanas de transferencias (compra y venta) con los mercados internacionales, evitando que estas operaciones impacten al plantel en mitad de la temporada y reduciendo las coincidencias entre jornadas de la MLS y partidos de selecciones nacionales.

A pesar de que el cambio obligará a jugar en invierno en el norte del continente, Garber aseguró que la decisión contó con un “apoyo abrumador”: “Francamente, creo que hubo más apoyo del que esperaba”, afirmó. “Nuestros equipos del norte se verán mucho más afectados que los del sur. Pero nuestros equipos del sur han estado también muy afectados por jugar partidos en (los estados de) Texas y Florida, zonas de Estados Unidos que son extremadamente calurosas durante la ventana de verano”.

“En general, nuestros propietarios están muy comprometidos con ser una de las mejores ligas del mundo”, señaló el comisionado.

En un comunicado propio, el Toronto FC advirtió de “los desafíos relacionados con el clima”, pero señaló que “los beneficios para el futuro del producto de la liga superaron los posibles desafíos”.