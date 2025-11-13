Mundial Sub 17 Qatar: Paraguay ante Brasil, por el sueño de octavos de final

A las 12:45 está marcado el enfrentamiento entre la Albirroja y la Canarinha, un encuentro que no tiene revancha y en el que solo sirve el triunfo para sumarse a otras 15 selecciones que continuarán con el objetivo del título.

El rival es Brasil, una selección que en 18 ediciones disputadas, tiene cuatro campeonatos en su palmarés y llega a esta instancia luego de terminar primera en su grupo con 12 goles anotados.

Los dirigidos por Mariano Uglessich tienen este viernes una cita con la historia, con la oportunidad de demostrar que Paraguay está a la altura de las exigencias de un Mundial de la categoría, pero definitivamente tendrá que cambiar el estilo o la planificación del juego, ya que en los tres primeros partidos de la fase previa, careció de un esquema ofensivo eficiente y eso se refleja en los tan solo tres tantos marcados, avanzando como uno de los ocho mejores terceros.

El desafío es difícil y complicado, por el rival y los antecedentes, pero la ocasión está servida para cambiar el panorama y mostrar que se puede ser competitivos, así como mencionó su entrenador, que “a partir de ahora empieza otro torneo y vamos a ser competitivos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la jornada de este viernes también se cumplirán otros 15 cotejos de la segunda etapa del torneo (ver infografía).