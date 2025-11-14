Tuchel pide paciencia con Bellingham

Bellingham jugó ante Serbia sus primeros minutos con la selección desde junio, tras perderse la lista de septiembre por lesión y la de octubre por decisión técnica. El jugador del Real Madrid disputó media hora contra Serbia y generó la jugada del 2-0.

"Sería injusto pedirle a Bellingham que lo entendiera todo ya porque hemos cambiado la forma en la que presionamos en las dos últimas convocatorias. Declan (Rice), Morgan (Rogers) y Harry (Kane) han jugado juntos tres de los últimos cuatro partidos", dijo Tuchel para explicar la suplencia de Bellingham y la titularidad de Rogers.

"Ahora mismo están compitiendo por la misma posición y son amigos. Se respetan mucho. Morgan merecía estar en el campo porque ha jugado tres grandes partidos para nosotros", agregó el alemán.

Ahora Inglaterra se medirá este domingo a Albania con el único aliciente de completar una fase de grupos perfecta. Los de Tuchel han ganado los siete partidos que han disputado con un registro de veinte goles a favor y cero en contra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Puede ser la oportunidad para que Bellingham vuelva a ser titular con los 'Tres Leones' y siga ganándose un hueco en el próximo Mundial del año que viene.