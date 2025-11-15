Duelo andaluz en las alturas

La temporada comenzó para el Almería con dudas, goles encajados y pasos inseguros, pero el tiempo ha moldeado un bloque más equilibrado. De los doce tantos recibidos en las primeras cinco jornadas se ha pasado a solo seis en las siete posteriores, una metamorfosis que resume el proceso de madurez de un vestuario que ya compite con una identidad clara.

El Almería, pendiente de acabar el partido de Ceuta que se suspendió la pasada semana al descanso con un 1-1 por el fallecimiento de un espectador, llega a esta cita con la certeza de que su fútbol ofensivo mantiene un pulso estable y productivo.

A pesar del buen momento, la semana llega marcada por un virus competitivo que condiciona los planes: las convocatorias internacionales. Cuatro jugadores estarán fuera en una cita que exige precisión. Dzodic se encuentra con Serbia sub-21; Perovic cumple con Montenegro; Bruno Iribarne con la sub-21 española; y la ausencia más sensible aparece en el ataque, donde el camerunés Patrick Soko representa un peso específico difícil de replicar.

Con el brasileño Leo Baptistao, aún al margen, deja el frente ofensivo con opciones reducidas. El rompecabezas obliga al entrenador, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', a pensar soluciones que sostengan la identidad sin perder equilibrio.

Entre esas alternativas aparece la figura de brasileño Thalys, un futbolista joven que aún no ha logrado estrenarse como goleador en Liga, aunque sí dejó una imagen notable en Copa, donde fue titular y entendió cada fase del encuentro con una madurez que invita al optimismo.

El Cádiz, por su parte, visita Almería con la intención de desequilibrar con un triunfo la balanza de sus últimos partidos de Liga, en los que ha enlazado tres empates a cero.

El equipo cadista ha alcanzado la solvencia defensiva requerida por su entrenador, Gaizka Garitano, pero se ha atascado en la productividad atacante.

El Cádiz era, tras Las Palmas, el equipo que había llegado a esta jornada con menos goles en contra, con nueve, pero, en cambio, su casillero de dianas a favor dista de los mejores realizadores de Segunda División, ya que solo el colista Zaragoza había marcado menos tantos que el conjunto gaditano en las trece primeras jornadas de Liga.

El Cádiz tiene solo once goles favor y no sale ni a uno de media por partido, un aspecto que se quiere dejar atrás para seguir agarrados a las posiciones de promoción, en las que los de Garitano son sextos -un puesto y un punto menos que sus rivales del domingo- cuando unas pocas jornadas antes había llegado a ocupar el liderato de la categoría.

Garitano tiene las bajas del serbio Bojan Kovacevic y el georgiano Iuri Tabatadze, que deberán dar paso a dos compañeros y se ausentarán del once inicial al haber sido convocados por sus selecciones.

Jorge More y Pelayo Fernández son candidatos para sustituir al balcánico en el centro de la defensa; y Javier Ontiveros podría volver al once en lugar del georgiano, con opciones de titularidad también para José Antonio de la Rosa.

Almería: Andrés Fernández; Chirino, Monte, Bonini, Muñoz; Baba, Lopy; Embarba, Arribas, Melamed; y Thalys.

Cádiz: Aznar; Caicedo, Recio, More o Pelayo, Climent; Diakité, Ortuño, Suso, Ontiveros, Ocampo o De la Rosa; y García Pascual.