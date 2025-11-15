Sergio Ramos vuelve a Monterrey tras brillar en los Grammys

El español Ramos aprovechó la fecha FIFA para ausentarse de su equipo, con permiso de su compatriota Domenec Torrent, entrenador del Monterrey, para asistir a la entrega de los Latin Grammys 2025, realizada el jueves pasado en el MGM Grand Garden, de Las Vegas (Nevada) , a los que acudió como invitado especial para entregar el premio al Mejor álbum de música urbana al cantante puertorriqueño Bad Bunny.

El defensa se fundió en un emotivo abrazo con el interprete de ‘Dákiti’, quien será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX del próximo año, al momento de entregarle el tradicional trofeo con forma de gramófono dorado.

En agosto pasado, el cuatro veces campeón de la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid se lanzó al mundo de la música con el estreno mundial del sencillo ‘Cibeles’ una canción en la que narra su relación de amor y atropellada salida del equipo más ganador de ligas en España.

Sergio Ramos es el primer jugador de la liga del fútbol mexicano que aparece en una entrega de los Latin Grammys. El veterano zaguero es la máxima estrella del Monterrey y de la llamada liga MX que arrancará su fase final en un par de semanas.

Ramos llegó a los Rayados en el Clausura 2025, temporada en la que jugó ocho partidos, todos como titular, y anotó tres goles. A pesar del liderazgo del experimentado defensor, Monterrey fue eliminado en cuartos de final por el Toluca.

En este torneo de Apertura, los Rayados de nuevo clasificaron a la fase final, en la que se medirá en cuartos de final al América, en el inicio del camino que lo lleve a obtener su primer título de liga en este país.

Los Rayados del Monterrey cuentan con una de las plantillas más caras del fútbol mexicano. Además de Ramos, tienen entre sus figuras a sus compatriotas Sergio Canales y Oliver Torres, al guardameta uruguayo Santiago Mele, al argentino Lucas Campos y al francés Anthony Martial. EFE