Brasileirão: El Santos vence a Palmeiras y Flamengo pasa al frente

Cuando restan solo cinco rondas para el final del torneo, el Flamengo se adueñó de la primera posición, con 71 puntos, tres más que Palmeiras, en tanto que Santos escapó del grupo de cuatro últimos que caerán a la Segunda División, aunque sigue bajo amenaza.

Frente a un Palmeiras diezmado por la fecha FIFA, Santos se hizo fuerte y dominó el partido, con Neymar alineado como falso 9, pero con apenas destellos de su calidad y todavía fuera de forma, tras recuperarse de otra de sus recurrentes lesiones.

El dominio se convirtió en victoria en el tiempo añadido, cuando el argentino Benjamín Rollheiser finalmente venció al portero Carlos Miguel, uno de los mejores jugadores del partido este sábado.

El entrenador portugués Abel Ferreira tuvo que improvisar para armar al Palmeiras, que sintió las ausencias de sus principales piezas. Faltaron los paraguayos Gustavo Gómez y Ramón Sosa; los uruguayos Emiliano Martínez, Facundo Torres y Joaquín Piquerez, así como el brasileño Vítor Roque, todos convocados por sus selecciones.

En la misma situación estaba el argentino José Manuel “Flaco” López, que pudo regresar a tiempo tras el partido de la Albiceleste frente a Angola.

Entró en la segunda etapa, pero acusó el cansancio del viaje desde Luanda. Con el empate, Palmeiras dejó escapar a Flamengo, con el que además de pelear el título del Brasileirão disputará la final de la Copa Libertadores el próximo 29 de noviembre en Lima. Los dos partidos disputados este sábado habían sido aplazados para esta fecha a mediados de año, debido al Mundial de Clubes de la FIFA. EFE