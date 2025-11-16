Eliminatorias europeas: Noruega golea 4-1 a Italia y clasifica a su primer Mundial desde 1998

Guiada por un doblete de Erling Haaland, Noruega termina la fase de grupos como líder de la llave I, con pleno de victorias y 24 puntos, seis más que Italia, un recorrido que devuelve a los Vikingos Rojos a su primer Mundial desde 1998.

El atacante del Inter de Milán Francesco Pio Esposito adelantó a los 11 minutos a Italia, una diana que hizo soñar al público de San Siro.

Los locales llegaron por delante en el marcador al descanso pero Antonio Nusa empató a los 63 minutos, antes de que Haaland mostrase su versión más letal.

En apenas dos minutos, el ariete del Manchester City asestó dos golpes de realidad a Italia (78’, 80’) antes de que Jorgen Strand Larsen decorase aún más el marcador en el tiempo añadido (90+3’).

Italia, otra repesca

La pesadilla en Italia se repite. Después de quedarse fuera en Rusia 2018 y en Qatar 2022, repetirá repesca. Tercera consecutiva.

Inexplicable para una nación tetracampeona del mundo, la última en este siglo. Suecia, primero, y Macedonia del Norte, después, dejaron a Italia sin los dos últimos mundiales.

Cuando se esperaba una reacción, su fase de clasificación empezó con tropiezo ante Noruega y terminó con otro igual ante la misma selección. Incapaz de ganar al único rival que podía poner en peligro su billete. Minimizada por una crisis sin precedentes en el fútbol italiano.

Y con un cambio de seleccionador entre medias. De Spalletti a Gattuso. Nadie contempló que Italia pudiera reducir la diferencia de goles en esta última jornada.

Tenía que ganar por una diferencia de 9 goles. Pero sí que una victoria hubiera suavizado la situación, hubiera dado una confianza extra para la repesca.