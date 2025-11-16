México y Uruguay aburren en Torreón

La escuadra tricolor, dirigida por Javier Aguirre, sumó su quinto encuentro sin ganar con el empate de México con Uruguay del fin de semana sin goles.

Lea más: Colombia supera a Nueva Zelanda

“No fuimos capaces de ganar. Tampoco merecíamos perder”, evaluó Aguirre al final del partido. “Viví un partido intenso e igualado con un poquito de mejores cosas nosotros en cuanto a tiros a gol, posesión de balón, pases completados, que es mera estadística, y al final lo única que vale es el empate”, apuntó el seleccionador mexicano.

El conjunto charrúa, por su parte, sumó su duodécimo empate en 32 partidos durante la gestión de Marcelo Bielsa, desde 2023. “Nuestro equipo jugó por debajo de lo que pensé que podíamos producir y México jugó por encima de lo que imaginé”, comentó el Loco Bielsa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El primer tiempo fue de México y el segundo fue más parejo, pero no nuestro. Los dos equipos tuvieron pocas ocasiones de gol, pero México tuvo más aproximaciones de peligro”, remató el entrenador argentino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin jugadas de peligro

México llamó la atención desde su salida al campo vistiendo de nuevo su tradicional camiseta verde, dejando de lado el uniforme negro.

Durante los primeros minutos, sentado en una hielera, Bielsa observó el dominio del equipo mexicano, que ejerció la presión alta con intensidad. En el cuadro bajo, la Celeste perdió un par de pelotas por descuidos que los delanteros del Tri no supieron aprovechar. Fue hasta el minuto 18 cuando se registró el primer tiro a gol.

El local Roberto Alvarado ensayó el disparo de media distancia y el portero Santiago Mele se recostó para atajar. Al 25, Raúl Jiménez remató con la cabeza una pelota que se paseó frente al arco uruguayo.

Pasada la media hora, Bielsa ordenó a sus hombres de banca hacer ejercicios de calentamiento ante la dificultad de su equipo de generar juego para sus atacantes Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

El primer aviso uruguayo se dio al 40, cuando Brian Rodríguez lanzó un tiro libre que terminó en manos del arquero mexicano, Raúl Rangel.

El segundo tiempo inició con Uruguay equilibrando las acciones en intensidad y posesión. Por México, Gilberto Mora, el mediocampista de 17 años, comenzó a reclamar la pelota para tratar de darle rumbo a los ataques del Tri exponiéndose al juego duro uruguayo.

Al 66, el uruguayo Facundo Torres entró veloz al área mexicana por el costado izquierdo y conectó un disparo de zurda cruzado que exigió el lance de Rangel. En la respuesta inmediata, Mora recibió la pelota en el área charrúa y cruzó un remate que salió desviado.

En la recta final, el árbitro dejó pasar dos penales sobre el mexicano Germán Berterame y el uruguayo Maximiliano Araujo. Tras el silbatazo final, la afición despidió con abucheos a ambos equipos.

El martes, México enfrentará a Paraguay en el estadio Alamodome, en San Antonio, Texas (22:30 de Paraguay), mientras que Uruguay lo hará con Estados Unidos en el estadio Raymond James, en Tampa Bay, Florida. EFE