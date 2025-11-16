Fútbol Internacional
16 de noviembre de 2025 - 19:43

Mundial FIFA 2026: Ya son 32 las selecciones confirmadas

La selección de Portugal selló su clasificación luego de una goleada ante Armenia 9-1, para luego asistir a un reconocimiento por parte del Presidente y del Primer Ministro.
La selección de Portugal selló su clasificación luego de una goleada ante Armenia 9-1, para luego asistir a un reconocimiento por parte del Presidente y del Primer Ministro. MANUEL FERNANDO ARAUJO

Portugal, que goleó 9-1 a Armenia, y Noruega, que ganó 1-4 en Italia, certificaron este domingo su billete para la fase final del Mundial 2026 que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Por ABC Color

El cuadro luso jugará su novena fase final de un Campeonato del Mundo, la séptima consecutiva. Para Noruega, sin embargo, ha sido un logro histórico.

El combinado escandinavo, que ganó todos sus partidos de la fase de clasificación, volverá a disputar este torneo veintiocho años después, la primera ocasión desde Francia 1998.

Noruega venció a Italia y aseguró su clasificación al Mundial luego de 1998, mientras que los italiano van de nuevo a la repesca.
Noruega venció a Italia y aseguró su clasificación al Mundial luego de 1998, mientras que los italiano van de nuevo a la repesca.

Será la cuarta ocasión en la que la selección noruega forme parte del cartel de este evento. Treinta y dos de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Con Portugal y Noruega son cinco las selecciones de Europa con la clasificación asegurada.

Los clasificados son las siguientes:

Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega.

Oceanía: Nueva Zelanda. + Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia y Nueva Caledonia.