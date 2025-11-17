Exfutbolista Robinho es transferido de prisión

La Secretaría de Administración Penitenciaria de São Paulo no precisó los motivos de la transferencia de Robinho, que según diversos medios locales obedeció a un pedido de los abogados del exjugador del Santos, Real Madrid, Milan y Manchester City, entre otros clubes.

Lea más: New York RB despide a Carlos Coronel

De acuerdo a esas versiones, fue el propio Robson de Souza, quien hizo fama en el fútbol como Robinho, quien pidió a sus representantes legales que tramitaran la transferencia, molesto con la repercusión que ha tenido una serie de televisión sobre el penal de Tremembé, en el que estaba recluido hasta ahora.

La serie, que no incluye el caso de Robinho, trata sobre diversas personas que cumplieron sus condenas en Tremembé por asesinatos y otros delitos que en su momento causaron una fuerte conmoción en Brasil y cita a esa institución como “el presidio de los famosos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con la venia judicial, el exfutbolista seguirá cumpliendo en un presidio de la ciudad paulista de Limeira la pena de nueve años de prisión dictada por tribunales italianos por su participación en la violación grupal sufrida por una joven en una discoteca de Milan, en 2013.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Robinho, quien logró evitar en principio la acción de la justicia italiana al regresar a Brasil, ingresó en prisión en marzo de 2024, después de que un tribunal brasileño homologó la condena y autorizó que cumpliera la pena en el país. EFE