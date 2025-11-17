New York RB despide al arquero paraguayo Carlos Miguel Coronel

Las conversaciones para extender su vínculo se venían desarrollando durante los últimos meses. Sin embargo, las partes involucradas no lograron llegar a un consenso económico. Mientras que los directivos del club presentaron su oferta, el portero y su representante habrían aspirado a una cifra mayor. Ninguna de las propuestas resultó suficiente, lo que acabó con el proceso de negociación y precipita la inminente salida del portero.

La salida de Coronel supone una baja sensible para los Toros Rojos. Desde su llegada procedente del RB Salzburgo, el arquero paraguayo se consolidó como titular y referente en el equipo, siendo determinante en la campaña anterior, cuando el club estuvo cerca de conquistar la MLS Cup. En un mensaje publicado en redes sociales, el club expresó: “Gracias por tanto, Carlos. Fuiste, eres y siempre serás Rojo”, expresó el posteo.

Coronel deja los Red Bulls tras disputar 180 partidos oficiales, en los que recibió 220 goles y logró un total de 52 porterías invictas. Más allá de su rendimiento en la MLS, sus actuaciones le valieron convocatorias con la selección absoluta de Paraguay, consolidándolo como uno de los arqueros sudamericanos más destacados en la liga.

Habrá que esperar al cierre de su contrato, el próximo 31 de diciembre, para que Coronel quede libre y pueda negociar con cualquier club como agente libre. Su desempeño en la MLS y experiencia internacional lo posicionan como un jugador atractivo en el mercado para equipos en busca de un arquero de garantía.

