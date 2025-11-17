México y Paraguay se miden necesitadas de triunfo

Para el Tri, dirigido por Javier Aguirre, y Paraguay, al mando del argentino Gustavo Alfaro, será el último duelo de fogueo del 2025 antes de iniciar en enero la fase final de su preparación para la Copa del Mundo, que organizan México, Estados Unidos y Canadá, que comenzará en junio próximo.

Las dos selecciones están presionadas para obtener una victoria en esta prueba, después de los resultados que consiguieron en sus últimos partidos de entrenamiento. México empató 0-0 ante Uruguay, 2-2 ante Corea del Sur, 1-1 frente a Ecuador y 0-0 ante Japón, y con un equipo con muchas bajas, cayó goleada por 4-0 a manos de Colombia.

En tanto que Paraguay llega al amistoso tras sufrir una derrota de 2-1 ante Estados Unidos, caer por 2-0 frente a Corea del Sur y haber empatado 2-2 ante Japón.

Es muy probable que el delantero mexicano Hirving Lozano no será parte del partido ante Paraguay, tras salir lesionado a mitad del amistoso contra Uruguay, siendo reemplazado por Gilberto Mora, que podría entrar como titular.

El seleccionador de México dijo el sábado que si su equipo quiere estar entre las mejores selecciones del mundo debe afinar su contundencia ante rivales de jerarquía. “En los recientes partidos que no hemos ganado, hemos enfrentado a rivales muy de nuestro nivel, por lo que si queremos dar ese salto de calidad debemos mejorar en la definición”, reconoció Javier Aguirre.

La Albirroja no podrá contar con el defensor Omar Alderete, expulsado en el tramo final del amistoso disputado contra Estados Unidos en medio de la trifulca que protagonizaron titulares y suplentes por un supuesto error arbitral.

Alfaro adelantó hace unos días que también serían duda ante el Tri el defensor Junior Alonso, del Atlético Mineiro, y su colega Gustavo Gómez y el atacante Ramón Sosa, ambos del Palmeiras, porque tienen previstos partidos con sus respectivos equipos en la Copa Sudamericana y la Libertadores.

Tras el partido ante EE.UU., Alfaro reconoció que el equipo cometió errores y advirtió que no pueden ocurrir porque la consecuencia en el Mundial sería que: “armás la valija y las maletas y te volvés”. EFE