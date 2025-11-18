Flamengo-Fluminense, clásico en el Brasileirão

El clásico Fla-Flu atrae la atención en la 34ª ronda, a la que el equipo rubronegro llega con 71 puntos, tres más que el Verdão, a falta de cinco partidos para el final del torneo.

El líder tiene en duda a varios de sus internacionales sudamericanos. Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Matías Viña con Uruguay, Jorge Carrascal con Colombia y Gonzalo Plata con Ecuador juegan este martes amistosos en Estados Unidos.

El club contrató un avión para llevarlos a Río de Janeiro después de los compromisos con sus selecciones. “Veo difícil que lleguen en plena forma, pero no tengo duda de que se pondrán a disposición para ayudar”, dijo el técnico flamenguista Filipe Luis. La presencia de Alex Sandro y Danilo, concentrados a su vez con Brasil en Francia, está prácticamente descartada.

El sábado, el Fla goleó 5-1 al colista Sport Recife y aprovechó la derrota del Palmeiras ante el Santos 1-0, para tomar la cima.

El Fluminense ocupa la séptima y última plaza de acceso a la próxima Copa Libertadores. Regresa tras lesión uno de sus puntales: el mediapunta Paulo Henrique Ganso.

Tras su derrota ante el Santos de Neymar, el Palmeiras intentará reaccionar el miércoles ante el Vitória (17º).

Se trata de un partido adelantado por la 37ª fecha, con lo que se abre espacio en la agenda del cuadro paulista de cara a la final de la Copa Libertadores contra el Flamengo, el 29 de noviembre en Lima.

Su compromiso por la 34ª ronda contra el Atlético Mineiro fue pospuesto para que el equipo entrenado por el argentino Jorge Sampaoli prepare la final de la Copa Sudamericana contra el Lanús argentino, que se jugará el sábado en Asunción. El Cruzeiro, tercero, visita el miércoles al Juventude.

Corinthians (13º) y São Paulo (9º) juegan el jueves otro derbi, con ambos equipos en crisis, apurando sus opciones de clasificar a la Libertadores del año próximo.

En la lucha por la permanencia, el Santos (16º) recibe el miércoles a la revelación de la temporada, el Mirassol, cuarto, a punto de garantizar su presencia en la Libertadores 2026. Neymar debería jugar su tercer partido seguido como titular. “Ya sabe que le exigiremos más (...). Se está preparando para esto”, dijo el técnico del Peixe, el argentino Juan Pablo Vojvoda.

La cartelera

Martes

20:30: Botafogo-Sport Recife

Miércoles

19:30: Palmeiras-Vitória

21:30: Fluminense-Flamengo

21:30: Santos-Mirassol

21:30: Gremio-Vasco da gama

Jueves

16:00: Juventude-Cruzeiro

18:00: Bahía-Fortaleza

19:30: Corinthians-São Paulo

21:30: Ceará-Inter

Aplazados

Bragantino-Vitória

Atlético Mineiro-Palmeiras

Clasificación

1. Flamengo 71 puntos

2. Palmeiras 68

3. Cruzeiro 64

4. Mirassol 59

5. Bahía 53

6. Botafogo 52

7. Fluminense 51

8. Bragantino 45

9. São Paulo 45

10. Atlético Mineiro 44

11. Vasco da Gama 42

12. Ceará 42

13. Corinthians 42

14. Gremio 40

15. Inter 37

16. Santos 36

17. Vitória 35

18. Juventude 32

19. Fortaleza 31

20. Sport Recife 17

Descienden los cuatro últimos.

