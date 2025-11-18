Toda una odisea para conseguir botines de calce 47

La anécdota de Amadou Onana ha sido revelada este martes por el diario Nieuwsblad, que explica que el jugador del Aston Villa había encargado unas botas especiales para jugar sobre césped artificial.

Lea más: Flamengo-Fluminense, en Brasil

Pero para cuando la expedición de los Diablos Rojos salió hacia Kazajistán, el jugador no había recibido el calzado en Bélgica y tampoco había noticias de un segundo pedido con destino en el hotel de Astaná donde se alojaría la selección belga.

La federación belga le pidió a uno de sus empleados, Miguel Capilla, que, una vez llegaran las botas, tomara el primer avión hacia Kazajistán para calzar al jugador, mientras otros miembros de la delegación buscaron en vano unas botas similares de la talla 47 en la capital kazaja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, el empleado de la federación cogió un avión con las botas y llegó al hotel el sábado por la mañana, horas antes del partido, al mismo tiempo que el pedido urgente con un segundo par de zapatillas llegaba al hotel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La entrega permitió que Onana pudiera disputar el encuentro que deja a Bélgica a un paso de la clasificación para el Mundial, que podría asegurarse si gana este martes a Liechtenstein. EFE