La Conmebol anticipa una "fiesta única" en la final de la Copa Sudamericana en Paraguay

"Va a ser una hermosa fiesta, una hermosa fiesta como ya Asunción está acostumbrada", expresó Domínguez en una conferencia de prensa en la sede del ente deportivo suramericano, en la ciudad paraguaya de Luque (centro).

Resaltó que el partido definitivo de la Sudamericana está entre los cinco "más importantes del mundo" y aseguró que en esa ocasión, la tercera en la que Asunción es sede de una final en la historia de este torneo, buscarán que sea la "mejor".

Domínguez espera que los aficionados puedan vivir "una experiencia única" en el mítico estadio Defensores del Chaco, que fue reacondicionado para el duelo final que, consideró, tendrá "altas emociones".

Entre otros, confirmó que hasta el momento se han vendido 30.000 entradas, principalmente en el extranjero, por lo que anticipó que el estadio va a estar "repleto".

De forma previa al encuentro deportivo, según Domínguez, se ha organizado una fiesta en un 'Fan Zone', espacio que se instalará a orillas del río Paraguay, en la llamada Costanera de Asunción, y que tendrá lugar este jueves y viernes.

La celebración, que incluye conciertos en vivo, música, zonas gastronómicas y de juegos, espera reunir a unas 17.000 personas, dijo a periodistas la gerente de marketing de la Conmebol, Claudia Cortázar.

Para motivar a los aficionados, la Conmebol anunció este miércoles que 100 balones han sido escondidos en la capital paraguaya y quienes los encuentren serán acreedores a una entrada para el partido que definirá al campeón de la Sudamericana.

Este sábado, Atlético Mineiro llegará por primera vez a una final de este campeonato, nacido en agosto de 2002, mientras que Lanús buscará repetir el título que ya conquistó en 2013.