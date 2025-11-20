En Asunción se respira la final Sudamericana

En Asunción, capital de la República del Paraguay, ya se respira desde este jueves la final de la Copa Sudamericana, que tendrá como protagonistas a los equipos de Lanús (Argentina) y Atlético Mineiro (Brasil), ambos elencos con paraguayos en sus filas.

El encuentro por la Gran Conquista se cumplirá el sábado en el estadio Defensores del Chaco, a partir de las 17:00, donde se aguarda un lleno total del escenario. Tanto el cuadro argentino Lanús como el brasileño Atlético Mineiro ya arribaron el país el martes, y este jueves realizaron actividad física y trabajos con balón en canchas de Rubio Ñu y Libertad, respectivamente.

Los dos equipos que protagonizarán el duelo por el título tienen en sus filas a jugadores paraguayos, en el caso de Lanús a José María Canale y Ronando Dejesús, y en Atlético Mineiro, su capitán, Junior Alonso.

Mientras los entrenadores Mauricio Pellegrino, del Granate, y Jorge Sampaoli, del CAM, preparan la estrategia para quedarse con el título del segundo torneo en importancia de la Conmebol, crece la expectativa de Asunción con la llegada de miles de aficionados de ambos clubes.

Por tierra y aire

Para hoy se aguarda la llegada del grueso de las hinchadas que ayer estaban partiendo desde sus respectivos países, en colectivos de larga distancia, en vuelos comerciales, privados y chárter.

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) anunció a través de su directo, Rubén Aguilar, que esperan “superar fácilmente los 6.000 pasajeros”, con la llegada de unos 114 vuelos provenientes de los países vecinos. Aguilar señaló que estiman recibir en el aeropuerto Silvio Pettirossi unos 34 vuelos chárter contratados por las compañías aéreas para atender la demanda y entre 80 a 90 vuelos privados.

En cuanto a la torcida del Atlético Mineiro, el club publicó este jueves en redes sociales la partida desde Belo Horizonte de una decena de buses con fanáticos para recorrer más de 1.500 kilómetros hasta llegar a Asunción.

Desde este jueves, Asunción ya comenzó a respirar la definición de la Copa Sudamericana, con la habilitación del fans fest en la Costanera de Asunción, con show en vivo para los visitantes, que se repite el viernes.