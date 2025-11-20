Inauguración de zona para hinchas enciende festejos previos a la final de la Sudamericana

La 'Fan Zone', establecida en los alrededores de la llamada Costanera de Asunción y que funcionará entre este jueves y viernes, "es un lugar pensado para la diversión", para que los hinchas "tengan una buena experiencia", dijo Domínguez en su intervención.

Hasta el momento, agregó el dirigente, unas 13.000 personas se han registrado para ingresar a ese lugar, que previó superará los 17.000 visitantes.

Peña invitó a los visitantes extranjeros a ser "testigos de esa característica tan única de los paraguayos", la hospitalidad.

Más de 29.000 entradas para el partido del sábado han sido vendidas, de las cuales cerca de 19.000 corresponden a aficionados extranjeros, informó este jueves el viceministro de Comercio y Servicios, Rodrigo Maluff, en un comunicado.

Desde Brasil se espera la llegada de 40 buses con hinchas y 60 de Argentina, que serán escoltados por la policía desde los puestos de control fronterizos hasta sus respectivas zonas de concentración en Asunción, detalló el funcionario.

Las autoridades paraguayas proyectan que la final de la Sudamericana dejará ingresos estimados en 42 millones de dólares.