Mundial 2026: Los playoffs de Europa con Italia en el Grupo A

El Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026 estableció hoy en Zúrich los partidos de la repesca intercontinental y los playoffs de las Eliminatorias de Europa. Entre ambos torneos, que serán en la Fecha FIFA de marzo, un total de 22 selecciones buscan los últimos 6 boletos a la Copa del Mundo. Todos los clasificados componen el Bombo 4 para el sorteo del viernes 5 de diciembre.
En el caso del viejo continente, Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia, Irlanda del Norte, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Eslovaquia, Kosovo, Turquía, Rumanía, República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte están divididos en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno y pelearán por los 4 lugares que otorgará la competencia a partido único y en sede neutral.
Mundial 2026: Grupos y partidos de playoffs
Grupo A
Gales vs. Bosnia
Italia vs. Irlanda
Grupo B
Ucrania vs. Suecia
Polonia vs. Albania
Grupo C
Eslovaquia vs. Kosovo
Turquía vs. Rumanía
Grupo D
República Checa vs. Irlanda
Dinamarca vs. Macedonia del Norte
