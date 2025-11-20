Mundial 2026: Los playoffs de Europa con Italia en el Grupo A

El Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026 estableció hoy en Zúrich los partidos de la repesca intercontinental y los playoffs de las Eliminatorias de Europa. Entre ambos torneos, que serán en la Fecha FIFA de marzo, un total de 22 selecciones buscan los últimos 6 boletos a la Copa del Mundo. Todos los clasificados componen el Bombo 4 para el sorteo del viernes 5 de diciembre.

En el caso del viejo continente, Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia, Irlanda del Norte, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Eslovaquia, Kosovo, Turquía, Rumanía, República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte están divididos en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno y pelearán por los 4 lugares que otorgará la competencia a partido único y en sede neutral.

Mundial 2026: Grupos y partidos de playoffs

Grupo A

Gales vs. Bosnia

Italia vs. Irlanda

Grupo B

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

Grupo C

Eslovaquia vs. Kosovo

Turquía vs. Rumanía

Grupo D

República Checa vs. Irlanda

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

