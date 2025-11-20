Fútbol Internacional
20 de noviembre de 2025 - 10:27

Mundial 2026: Definidos los cruces y cuadros de la repesca intercontinental

Los jugadores de Argentina celebran con el trofeo de la Copa del Mundo hoy, tras ser campeones del mundo en la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el estadio de Lusail (Catar). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Los jugadores de Argentina celebran con el trofeo de la Copa del Mundo hoy, tras ser campeones del mundo en la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el estadio de Lusail (Catar). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Juan Ignacio Roncoroni

La FIFA sorteó la repesca intercontinental para el Mundial 2026: Bolivia enfrentará a Surinam en las semifinales y en caso de clasificar, jugará por un cupo a la Copa del Mundo frente a Irak.

Por ABC Color

La FIFA confirmó hoy los cuadros y cruces de la repesca intercontinental del Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026. Bolivia, séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas, jugará por uno de los dos cupos mundialistas que otorga el nuevo formato del repechaje. Los partidos serán en las ciudades de Monterrey y Guadalajara en la Fecha FIFA de marzo.

Además de La Verde, otras cinco selecciones compiten por los únicos dos boletos que otorga el certamen: Jamaica y Surinam de Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol); Irak de AFC (Confederación Asiática de Fútbol), Congo de CAF (confederación Africana de Fútbol) y Nueva Caledonia de OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía).

El trofeo de la Copa del Mundo en el sorteo de la repesca intercontinental y los playoffs de la UEFA para el Mundial 2026.
El trofeo de la Copa del Mundo en el sorteo de la repesca intercontinental y los playoffs de la UEFA para el Mundial 2026.

Mundial 2026: Cuadro y partidos de la repesca

Los partidos serán a eliminación directa las seis selecciones distribuidas en dos grupos de tres. En la Llave A, Nueva Caledonia medirá a Jamaica en las semifinales y el ganador enfrentará a Congo en la final. Por su parte, en la Llave B, Bolivia y Surinam chocan por un pasaje al duelo definitorio contra Irak. Los vencedores de cada serie clasificarán al Mundial 2026.

Los cuadros y paridos de la repesca intercontinental para el Mundial 2026.
Los cuadros y paridos de la repesca intercontinental para el Mundial 2026.

Mundial 2026: Del repechaje, al Bombo 4

Los dos clasificados de la repesca intercontinental integrarán el Bombo 4 para el sorteo del Mundial 2026 (viernes 5 de diciembre, a las 14:00, hora de nuestro país). En el bolillero están Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y los cuatro cupos europeos de play-offs y todos pueden enfrentar a la selección de Paraguay en la fase de grupos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy