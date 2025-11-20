Mundial 2026: Definidos los cruces y cuadros de la repesca intercontinental

La FIFA confirmó hoy los cuadros y cruces de la repesca intercontinental del Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026. Bolivia, séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas, jugará por uno de los dos cupos mundialistas que otorga el nuevo formato del repechaje. Los partidos serán en las ciudades de Monterrey y Guadalajara en la Fecha FIFA de marzo.

Además de La Verde, otras cinco selecciones compiten por los únicos dos boletos que otorga el certamen: Jamaica y Surinam de Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol); Irak de AFC (Confederación Asiática de Fútbol), Congo de CAF (confederación Africana de Fútbol) y Nueva Caledonia de OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía).

Mundial 2026: Cuadro y partidos de la repesca

Los partidos serán a eliminación directa las seis selecciones distribuidas en dos grupos de tres. En la Llave A, Nueva Caledonia medirá a Jamaica en las semifinales y el ganador enfrentará a Congo en la final. Por su parte, en la Llave B, Bolivia y Surinam chocan por un pasaje al duelo definitorio contra Irak. Los vencedores de cada serie clasificarán al Mundial 2026.

Mundial 2026: Del repechaje, al Bombo 4

Los dos clasificados de la repesca intercontinental integrarán el Bombo 4 para el sorteo del Mundial 2026 (viernes 5 de diciembre, a las 14:00, hora de nuestro país). En el bolillero están Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y los cuatro cupos europeos de play-offs y todos pueden enfrentar a la selección de Paraguay en la fase de grupos.

