Adam Bareiro lidera al Fortaleza en triunfo clave en su lucha por la Permanencia

Luego de un paso poco memorable por River Plate, el atacante paraguayo llegó a Brasil buscando un nuevo comienzo, pero sus inicios en el Fortaleza fueron desafiantes. Con pocos minutos de juego y sin suerte frente al arco, fue objeto de fuertes críticas. Sin embargo, el paraguayo viene revirtiendo su situación completamente y ahora es un jugador clave.

Bareiro anotó el 1-0 tras cabecear un centro preciso desde la derecha del argentino José Herrera. Curiosamente, minutos antes de su gol, el hermano del popular Fredy “Zorro” Bareiro había errado una ocasión de gol inusual y muy clara debajo del arco. El delantero jugó 71 minutos en este encuentro de alta tensión.

Con este triunfo clave fuera de casa, el equipo dirigido por el argentino Martín Palermo alcanzó los 34 puntos. Aunque se mantiene en la decimoctava posición (zona de descenso), la victoria les permite acortar la distancia a solo tres unidades de la zona de salvación, con únicamente cuatro jornadas por disputarse.

El delantero paraguayo lleva una impresionante racha de cinco goles en sus últimos siete partidos, siendo actualmente el segundo máximo goleador del equipo, solo por detrás de Deyverson. Esta racha ha transformado las críticas iniciales en aplausos, consolidándolo como una pieza indispensable. En total, el paraguayo acumula 19 partidos jugados con el Fortaleza, seis de ellos como titular, sumando 654 minutos en cancha.

