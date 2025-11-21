Dell, el ‘Haaland de Brasil’, sella el pase a semifinales sobre la hora

El encuentro comenzó con la selección marroquí imponiendo un alto nivel de presión, asfixiando la salida de balón de Brasil. Fruto de ese trabajo, el delantero bético Ziyad Baha estuvo cerca de provocar un penalti en el primer minuto de juego, reflejando la desesperación inicial de la Canarinha para crear jugadas.

No obstante, en la primera oportunidad clara que pudo finalizar Brasil, Dell demostró su instinto goleador. El delantero, conocido en su país como el ‘Haaland do Sertão’ (El Haaland del desierto), remató a la red un gran centro desde la derecha de Ruan Pablo para sellar el 1-0 en el minuto 16.

La ventaja en el marcador permitió calmar los nervios del equipo dirigido por Dudu Patetuci. Sin embargo, al filo del descanso, Marruecos encontró el empate: el centrocampista Ismail El Aoud (Valencia) provocó un penal y Baha lo transformó en el 1-1 en el minuto 45+4.

La segunda mitad se abrió por completo, convirtiéndose en un constante ida y vuelta sin un claro dominador. Brasil buscó soluciones desde el banquillo dando entrada a Gabriel Mec (min. 61), una de las grandes promesas de la generación 2008, buscando canalizar el ataque.

Cuando el reloj se acercaba peligrosamente a la tanda de penaltis, y tras varios minutos sin ocasiones claras, apareció nuevamente el ‘9’ brasileño. En el último minuto del tiempo añadido (min. 94), Dell estuvo atento dentro del área para aprovechar una peinada de cabeza de Tiago y marcar el definitivo 2-1.

De esta manera, la selección sudamericana selló su clasificación a semifinales. En la siguiente fase, Brasil se enfrentará al ganador del duelo entre Argentina y Alemania, en busca de un puesto en la gran final del torneo.

Fuente: EFE