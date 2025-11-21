La Premier League aprueba nuevos límites salariales, pero rechaza el Tope de Gasto

El SCR establece que los clubes solo podrán gastar el 85 % de sus ingresos en salarios y comisiones a agentes. Esta medida alinea el sistema de la Premier con el límite salarial de la UEFA, que opera en el 70 %, buscando promover la igualdad de oportunidades. Para muchos clubes, no representa una gran novedad, ya que once de los veinte equipos ya estaban sujetos a una regulación similar de la UEFA.

El SSR o Sistema de Sostenibilidad y Resiliencia, por su parte, medirá la capacidad de los clubes para afrontar compromisos económicos a corto y largo plazo. Ambas iniciativas, SCR y SSR, recibieron el apoyo unánime de los veinte clubes.

El TBA (Tope de Gasto) fue rechazado al no recabar los catorce votos necesarios para su aprobación (solo obtuvo seis). Este era el punto más polémico y proponía que los clubes solo podrían gastar en la plantilla cinco veces lo que ingresara el colista en concepto de derechos televisivos y premios.

Como referencia, en la temporada 2023-2024, esto habría limitado el gasto de los clubes a unos 550 millones de libras (630 millones de euros). El TBA era una medida buscada por algunos clubes para frenar el gasto de los llamados “clubes estado”, siendo el Manchester City el único cuyo gasto se acercaba a ese tope.

Las reglas financieras anteriores de la Premier, que permitían un máximo de 105 millones de libras en pérdidas a tres años, estaban anticuadas, ya que no se habían actualizado desde 2013, sin tener en cuenta la inflación ni el incremento de gastos.

Pese a que la actualización era necesaria, el TBA generó fuerte oposición legal. El sindicato de jugadores (PFA) y tres de las agencias más importantes del Reino Unido (CAA Base, Stellar y Wasserman) advirtieron que llevarían la propuesta a los tribunales.

Argumentan que limitar la capacidad de gasto de forma unilateral iría en contra de la ley de libre competencia y sería una “restricción ilegal del comercio”, un “abuso de la posición de poder de la liga” y limitaría la capacidad de los jugadores para negociar sus ingresos.

Fuente: EFE