Alonso, del control del partido a la suerte de los penales

Los jugadores del Atlético Mineiro expresaron su frustración tras perder este sábado en la tanda de penales la final de la Copa Sudamericana 2025 frente a Lanús, luego de empatar 0-0 en los 120 minutos, y lamentaron la falta de acierto pese a haber dominado gran parte del encuentro.

El defensa Junior Alonso aseguró que el equipo hizo lo suficiente para quedarse con el título en el tiempo reglamentario, finalizado 0-0. En el desempate se impusieron los argentinos por 5-4.

“Controlamos el partido durante los 120 minutos, creamos cinco, seis o siete ocasiones de goles claras y lastimosamente no pudimos convertir. Llegamos a la hora de los penaltis y esto lamentablemente depende un poco de la suerte y del mérito también”, aseguró.

El integrante de la selección paraguaya, dijo que el estado seco del césped del Defensores del Chaco de Asunción “ralentizó un poco el juego, pero tuvimos el control del partido totalmente, fuimos muy superiores pero lastimosamente si no se traduce en goles terminas sufriendo de esta forma”, puntualizó. AFP