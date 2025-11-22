El Shanghai Port logra su tercer título consecutivo

El cuadro de Muscat, que selló la victoria con un tanto del brasileño Gabrielzinho a los cuatro minutos con un disparo raso ante la salida del portero, termina con dos puntos de ventaja sobre el Shanghai Shenhua, que también venció por 1-3 al Tianjin Jinmen Tiger.

Para el técnico es el segundo título seguido con el club de Shanghai en una campaña en la que había perdido a dos de sus bazas como el brasileño Oscar y el argentino Matías Vargas y el goleador exespanyolista Wu Lei tuvo problemas físicos.

Es la cuarta corona en su historia del Shanghai Port, que se sitúa a uno del Shangdong Taishan, tercer clasificado del palmarés tras los desaparecidos Guangzhou y el Dalian Shide.

El Beijing Guoan que dirigió hasta octubre Quique Setién y que ahora lo comandaba Ramiro Amarelle acabó en la cuarta plaza tras golear en la última jornada por 5-1 al Meizhou Hakka, penúltimo clasificado y descendido junto al Changchun Yatai.

Mientras, el Zhejiang Professional de Raúl Caneda empató a dos tantos ante el Qingdao Hainiu y acabó en la séptima posición.