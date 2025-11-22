Finalissima Argentina-España se jugará en marzo

El esperado duelo que enfrenta a los campeones de las pasadas Copa América y Eurocopa ya tiene una sede definida, que aún no fue revelada.

La capital qatarí, Doha, palco de la final del Mundial de 2022, sería la anfitriona de la contienda, que ha estado en duda debido a la falta de espacio en el calendario internacional y aún no ha sido confirmada por la FIFA.

La cita entre los monarcas de América y Europa tendrá lugar tres meses antes de que comience la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, donde la Albiceleste de Messi defenderá el trono mundial.

El cotejo se llevará a cabo en la penúltima jornada de partidos de la FIFA, entre el 23 y el 31 de marzo, antes del inicio del Mundial que albergarán Estados Unidos, Canadá y México.

La Finalissima se disputará con ambas selecciones ya clasificadas a la máxima cita del fútbol, aunque en medio de cuestionamientos de parte del seleccionador argentino, Lionel Scaloni. “Hubo tiempo para hacerla antes. España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató. Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial”, reconoció recientemente al canal TNT Sports.

En la Finalissima además chocarán dos de las grandes favoritas al cetro de la próxima Copa del Mundo. El seleccionador español, Luis de la Fuente, aseguró el miércoles, un día después de asegurar el boleto mundialista, que su equipo ya pensaba en Argentina. “Obviamente ya tenemos que estar empezando a poner las bases, los cimientos” para enfrentarla, dijo en una rueda de prensa. Será “un partidazo”, indicó.

La Finalissima, también llamada Copa de Campeones Conmebol-UEFA, resucitó en 2022 los duelos intercontinentales entre las confederaciones sudamericana y europea que se habían jugado en 1985 y 1993 bajo la denominación de Copa Artemio Franchi.

Argentina lidera el palmarés con dos títulos de supercampeón: en 1993 con Diego Maradona como capitán ante Dinamarca y en 2022 con Messi ante Italia.

En la anterior edición, La Pulga fue elegido como el mejor jugador del partido al dar dos asistencias en el 3-0 que firmó el triunfo albiceleste ante la Azzurra. Fue el sello de una temporada de ensueño para Argentina que culminó con la conquista del Mundial en Catar, el tercero de su historia. AFP