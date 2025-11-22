Lanús vs. Atlético Mineiro: final de la Copa Sudamericana en vivo

Desde Belo Horizonte y la provincia de Buenos Aires, dos equipos de fuertes y tradicionales hinchadas chocarán por el segundo trofeo de clubes más valioso de Sudamérica. El ganador obtendrá, además, un cupo directo para la Copa Libertadores 2026, asegurando así un futuro internacional.

De la mano del entrenador argentino Jorge Sampaoli y del defensor paraguayo Junior Alonso en la cancha, el Galo busca su primera Sudamericana. Este trofeo se sumaría a la inédita estrella de la Copa Libertadores que consiguió en 2013 con la leyenda Ronaldinho Gaúcho, en aquella histórica final en la que derrotaron a Olimpia.

El Granate, dirigido por el técnico argentino Mauricio Pellegrino y con Canale en el plantel, quiere conquistar el bicampeonato de esta competencia. Su primer festejo fue en la edición de 2013, en la final en la que vencieron a Ponte Preta, y hoy el club busca confirmar su exitoso modelo de gestión que lo ha llevado a ser considerado el “club de barrio más grande del mundo”.

Antes del duelo que arrancará a las 17:00 (hora paraguaya) en el estadio Defensores del Chaco, las calles de la capital paraguaya ya se han convertido en escenario de un encuentro de grandes proporciones. La numerosa torcida albinegra y la fanática hinchada de Lanús tiñen Asunción de fiesta, esperando el pitazo inicial.

Lanús vs. Atlético Mineiro: minuto a minuto en vivo

Lanús vs. Atlético Mineiro: A qué hora juega hoy y dónde ver en vivo en la Final de Copa Sudamericana 2025

Lanús y Atlético Mineiro disputan hoy la Final de la Coppa Sudamericana 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Un repaso histórico por la Gloria Continental

Desde su nacimiento en 2002, la Copa Sudamericana se consolidó como el camino a la gloria para 18 campeones distintos. Hoy, un nuevo club sudamericano se sumará a esta élite. La competencia fue testigo de definiciones memorables, desde el primer campeón, San Lorenzo, hasta lo que hoy se podría presentar en el Defensores del Chaco. ¿Será Atlético Mineiro el nuevo dueño de la “Gran Conquista” o Lanús bordará su segunda estrella para reafirmar su mística?.

Mineiro de Hulk y Lanús de Salvio van por el trono de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana coronará este sábado a un nuevo campeón. El duelo por la gloria será entre el Atlético Mineiro, liderado por el poder ofensivo de Hulk y ansioso por forjar una nueva página en su historia, y un Lanús que persigue su segunda estrella en esta competición continental. Brasileños y argentinos se enfrentan por la ansiada “Gran Conquista” en el recientemente renovado estadio Defensores del Chaco de Asunción, cuya capacidad alcanza los 42.000 espectadores.

Copa Sudamericana: Llega el gran día, ¿Lanús o Mineiro?

El Lanús argentino, con los paraguayos José Canale y Ronaldo Dejesús, y el Atlético Mineiro brasileño, con su capitán el compatriota Junior Alonso, chocan este sábado en Asunción en la final de la Copa Sudamericana, con el Granate en busca de su segunda corona y el Galo decidido a levantar por primera vez el trofeo, en un estadio que acogerá una fiesta con hinchas y colores de ambos países.

Junior Alonso y la final ante Lanús: “Tenemos la posibilidad de hacer historia”

Junior Alonso, zaguero del brasileño Atlético Mineiro, reconoció este viernes que el partido de este sábado ante el argentino Lanús por la final de la Copa Sudamericana representa para él y para el ‘Galo’ la oportunidad de “hacer historia”. El defensor paraguayo también hizo un llamado a aprender de los errores cometidos en la final de la Copa Libertadores perdida el año pasado.

Sampaoli no descarta a Alan Franco para la final y destaca la regularidad de Lanús

Jorge Sampaoli, entrenador del brasileño Atlético Mineiro, brindó una conferencia de prensa este viernes donde abordó la situación física de uno de sus jugadores clave. El técnico confirmó que el mediocampista ecuatoriano Alan Franco no está descartado para la final de la Copa Sudamericana del sábado, a pesar de la molestia que arrastra en la cadera.

Pellegrino: “Sabemos la dificultad que implica el rival, pero tenemos ilusión”

Mauricio Pellegrino, el entrenador del argentino Lanús, compareció este viernes en conferencia de prensa en la antesala de la final de la Copa Sudamericana. El técnico reconoció que el rival de este sábado, Atlético Mineiro, es uno de los mejores de la competencia, pero aseguró que su equipo llega con una gran ilusión a Asunción.

Izquierdoz, sobre la final ante Atlético Mineiro: “Ya hemos sorteado rivales muy importantes”

Carlos Izquierdoz, el experimentado zaguero de Lanús, se mostró confiado en la antesala de la final de la Copa Sudamericana que su equipo disputará este sábado ante Atlético Mineiro. Pese a reconocer la “jerarquía” del rival brasileño, el defensor destacó la capacidad de

Lanús se tiñe de guaraní previo a la gran Final de la Copa Sudamericana

El Club Atlético Lanús, con un fuerte arraigo a la cultura guaraní, palpita con intensidad la final única de la Copa Sudamericana. El equipo argentino, que cuenta en sus filas con los zagueros paraguayos José Canale y Ronaldo Dejesús, se enfrentará al Atlético Mineiro de Brasil este sábado, 22 de noviembre, a las 17:00, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Pellegrino y Sampaoli reviven su rivalidad española en la Final de la Sudamericana

Una década después de sus choques en la Primera División española, los caminos de Mauricio Pellegrino y Jorge Sampaoli se cruzan nuevamente, esta vez en la trascendental final de la Copa Sudamericana que se disputará el 22 de noviembre en Asunción. Pellegrino, al frente de Lanús, y Sampaoli, dirigiendo al Atlético Mineiro, buscan levantar un título continental.

Mauricio Pellegrino busca ser profeta en su tierra con Lanús

Mauricio Pellegrino buscará el próximo 22 de noviembre levantar su primer título como entrenador. A sus 54 años, el Flaco ha logrado conducir a Lanús a su tercera final de la Copa Sudamericana en 14 participaciones en el certamen continental. En el historial del Granate, figura la conquista del título en 2013 ante Ponte Preta, y una derrota en la final de 2020 frente a su compatriota Defensa y Justicia.

Lanús, el club austero que desafía a los gigantes en finales continentales

Demostrando que la chequera no siempre es el factor decisivo, un club de barrio pelea los torneos continentales con una doctrina clara: la formación de futbolistas de su propia cantera. Lanús, el Granate, jugará este sábado su cuarta final regional en poco más de una década, una cifra que supera a casi todos los clubes grandes de Argentina.

Hulk, el ídolo que sigue la estela de Ronaldinho hacia el trono del Mineiro

Cuando los hinchas del Atlético Mineiro piensan en cuáles son los tres máximos ídolos del club, hay un consenso claro en los nombres: Hulk, Ronaldinho y Reinaldo. Sin embargo, la gran pregunta que genera controversia y acalorados debates es la más difícil de responder: ¿En qué orden deben ser ubicados?

