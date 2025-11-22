Lanús, sexto bicampeón de la Sudamericana

Son 18 los elencos que integran la nómina que llegaron a “La Gran Conquista”, el nuevo eslogan del segundo certamen en importancia de la Conmebol, conocido anteriormente como “La otra mitad de la gloria”.
Lea más: Lanús se proclama campeón
Los que dieron la vuelta olímpica en el evento en un par de oportunidades son: Liga Deportiva Universitaria de Quito, Boca Juniors, Independiente de Avellaneda, Athletico Paranaense, Independiente del Valle y Lanús.
Con una corona se encuentran: São Paulo, River Plate, San Lorenzo, Cienciano de Cusco, Pachuca, Arsenal de Sarandí, Inter de Porto Alegre, Universidad de Chile, Independiente Santa Fe, Chapecoense, Defensa y Justicia y Racing de Avellaneda.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En cuanto a los logros por países, Argentina cuenta con 11, Brasil se quedó con 5, Ecuador tiene 4, mientras que Colombia, México, Chile y Perú están con 1.
El goleador histórico de la competición es el argentino Hernán Barcos, con 20 anotaciones. El delantero, con pasado en Guaraní entre el 2005 y el 2006, tiene 41 años y en la actualidad milita en el peruano Alianza Lima.
Esta fue la tercera final disputada en Asunción, las dos primeras en La Nueva Olla de Cerro Porteño y la reciente en el estadio de la APF, ubicado en Sajonia.