Lanús, sexto bicampeón de la Sudamericana

Son 18 los elencos que integran la nómina que llegaron a “La Gran Conquista”, el nuevo eslogan del segundo certamen en importancia de la Conmebol, conocido anteriormente como “La otra mitad de la gloria”.

Los que dieron la vuelta olímpica en el evento en un par de oportunidades son: Liga Deportiva Universitaria de Quito, Boca Juniors, Independiente de Avellaneda, Athletico Paranaense, Independiente del Valle y Lanús.

Con una corona se encuentran: São Paulo, River Plate, San Lorenzo, Cienciano de Cusco, Pachuca, Arsenal de Sarandí, Inter de Porto Alegre, Universidad de Chile, Independiente Santa Fe, Chapecoense, Defensa y Justicia y Racing de Avellaneda.

En cuanto a los logros por países, Argentina cuenta con 11, Brasil se quedó con 5, Ecuador tiene 4, mientras que Colombia, México, Chile y Perú están con 1.

El goleador histórico de la competición es el argentino Hernán Barcos, con 20 anotaciones. El delantero, con pasado en Guaraní entre el 2005 y el 2006, tiene 41 años y en la actualidad milita en el peruano Alianza Lima.

Esta fue la tercera final disputada en Asunción, las dos primeras en La Nueva Olla de Cerro Porteño y la reciente en el estadio de la APF, ubicado en Sajonia.