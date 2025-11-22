Raúl Jiménez despierta del sueño al Sunderland, sin Alderete

Fulham venció por 1-0 al Sunderland gracias a un tanto en el minuto 84 tras un gran centro de Samu Chukwueze, que apenas llevaba veinte minutos sobre el verde. El mexicano Raúl Jiménez se adelantó a su defensor para rematar desde dentro del área para conseguir tres puntos valiosos que le alejan del descenso.

El Fulham fue muy superior durante todo el encuentro y pudo adelantarse en varias ocasiones, pero Harry Wilson desaprovechó hasta cuatro ocasiones claras y Robin Roefs, portero del Sunderland, se erigió como salvador con varias paradas de gran calibre.

El Sunderland, recién ascendido que venía de empatar contra el Arsenal antes del parón internacional, no puso resistencia y apenas chutó en dos ocasiones entre los tres palos.

Con esta derrota, los de Regis Le Bris pierden fuelle y bajan a la sexta posición, a siete puntos de los Gunners, que tienen un partido menos, mientras que el Fulham consigue su segunda victoria en los últimos seis encuentros y se colocan decimocuartos con 14 unidades. EFE