Afición del Palmeiras arma gran fiesta con vistas a la final de Libertadores

Los hinchas verdiblancos se concentraron a las puertas del centro de entrenamiento del club brasileño Palmeiras, en la ciudad de São Paulo, donde desplegaron multitud de banderas gigantes, cantaron al ritmo de una comparsa y encendieron bengalas.

Lea más: Flamengo acaricia el título

Sin embargo, el plantel dirigido por el portugués Abel Ferreira no viajará directamente a la capital peruana. El lunes embarcará rumbo a Porto Alegre, donde al día siguiente se medirá al Gremio, en la antepenúltima ronda del Brasileirão, para después sí volar hacia la capital incaica.

El conjunto paulista encara esta semana decisiva lejos de su mejor versión. Este sábado cedió un empate sin goles en casa ante Fluminense y vio al Flamengo ampliar su ventaja como líder de la Liga hasta los cuatro puntos, después de que los de Filipe Luis golearan 3-0 al Bragantino, en el Maracaná de Río de Janeiro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ferreira reconoció en la rueda de prensa pospartido que la Liga está prácticamente sentenciada para el Flamengo. “El campeonato está decidido”, aseveró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más preocupante es la sequía goleadora del equipo en el momento más decisivo de la temporada. No marca un gol desde hace 340 minutos, es decir, tres partidos y medio. Se quedó a cero ante Santos, Vitória y Fluminense.

El último en anotar fue Vitor Roque, exjugador de Barcelona y Betis, en la primera mitad del partido contra Mirassol. Además, no gana desde el pasado 6 de noviembre, cuando derrotó al Santos de Neymar en casa por 2-0.

Desde entonces, dos derrotas y dos empates que han encendido todas las alertas en el vestuario. En esa situación buscará ante el Flamengo su cuarto título de Libertadores, tras vencer en las ediciones de 1999, 2020 y 2021. EFE