Flamengo acaricia el título del Brasileirão

A una semana de medirse en Lima en la final de la Copa Libertadores de América, el Flamengo podría llegar al duelo continental con el título de campeón brasileño en el bolsillo.

Lea más: José Florentín, gol y clasificación

Para ello, necesita ganar el martes a domicilio al Atlético Mineiro (11°), que este sábado perdió la final de la Copa Sudamericana con Lanús de Argentina, y esperar una derrota del Verdão en su visita al Gremio (12°) de Porto Alegre.

Rozando la estrella

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo venció fácilmente 3-0 al Bragantino (8°) con tantos en la segunda mitad del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, Jorginho (de penal) y Bruno Henrique.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Ferreira baja los brazos?

El buen momento de los rojinegros de Filipe Luis contrasta con la crisis que vive Palmeiras, que encadenó su cuarta fecha sin ganar, con dos puntos de doce posibles.

En el último partido del año ante su afición en São Paulo (jugará los tres ligueros que le restan como visitante), los hombres del entrenador portugués Abel Ferreira sumaron su tercer encuentro seguido sin marcar.

Los paulistas, cuya mala racha les hizo perder el liderato hace algunas rondas, se estrellaron ante un Fluminense (6°) que dispuso de las mejores oportunidades.

“Creo que el campeonato está decidido”, dijo Ferreira. Su capitán, el paraguayo Gustavo Gómez, reconoció “una caída” en la “productividad” del equipo, aunque se mostró un poco más optimista que el DT. En el elenco verde también se alistó Ramón Sosa.

“Lucharemos hasta el fin en el Brasileirão y luego hay un partido histórico para el Palmeiras, la final de la Libertadores”, afirmó el defensor.

Mientras el Verdão se complicó en la lucha por su decimotercera estrella, el Flu, que el miércoles ya había vencido al Flamengo 2-1, prácticamente selló su presencia en la próxima Libertadores. AFP