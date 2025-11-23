Brasileirão: Flamengo se arrima, Palmeiras tropieza

A una semana de medirse en Lima, en la final de la Copa Libertadores de América, el Fla podría llegar al duelo continental con el título de campeón brasileño en el bolsillo.

Para ello necesita ganar mañana a domicilio al Atlético Mineiro (11°), que el sábado perdió la final de la Copa Sudamericana con Lanús de Argentina, y esperar una derrota del Verdão en su visita al Gremio (12°) de Porto Alegre.

En el Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo venció fácilmente 3-0 al Bragantino (8°) con tantos en la segunda mitad del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, Jorginho (de penalti) y Bruno Henrique.

El buen momento de los rojinegros que dirige Filipe Luís contrasta con la crisis que vive Palmeiras, que encadenó su cuarta jornada sin ganar, con dos puntos de doce posibles.

También el sábado, Botafogo se impuso en casa por 3-2 a Gremio y se aseguró su billete para la Libertadores de 2026.

Los ascendidos

El club Asociación Chapecoense de Fútbol (Chapeco), con gol del paraguayo Walter Clar, venció ayer a Atlético Goianiense por 1-0 y logró su ascenso a la primera División del fútbol brasileño.

Además de Chapeco, también disputarán el Brasileirão el año que viene el Coritiba, que terminó ganando el torneo con 68 puntos, seguido por Paranaense (65), Chapeco y Remo 62.

En el cuadro de Remo también juega otro compatriota, Alan Rodríguez, quien al igual que Clar pasarán a engrosar la nómina de paraguayos que compiten en el Brasileirão el año que viene.

En el torneo principal del fútbol brasileño, cumplida la fecha 35 de 38, están en zona de descenso el Santos, con 37 puntos, Fortaleza 34, Juventude 33 y el que ya perdió la categoría, el Sport Recife, con 17.