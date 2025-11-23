Fútbol Internacional
23 de noviembre de 2025 - 20:55

Copa Sudamericana: Lanús, al selecto grupo de bicampeones

Tras recibir las medallas y el trofeo, los jugadores de Lanús siguieron celebrando en el vestuario del Defensores del Chaco, luego de alcanzar su segunda Sudamericana.
Lanús ingresó al selecto grupo de bicampeones de la Copa Sudamericana al conquistar el sábado en Asunción su segundo título del torneo, tras vencer al Atlético Mineiro en la final. El “Club de barrio más grande del mundo” ganó el pulso contra uno de los equipos brasileños que invierten fortunas para reforzar sus plantillas y ser protagonista a nivel internacional.

Por ABC Color

Con veteranos formados en las escuelas del Granate, como Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz, el club de la provincia de Buenos Aires ganó 5-4 desde los doce pasos, tras una igualdad sin goles que no se rompió en el tiempo reglamentario ni en la prórroga. El portero Nahuel Losada fue figura con tres penales atajados, uno de ellos al ídolo albinegro Hulk.

José Canale (d) mantuvo a raya al goleador de Mineiro, Hulk.
Una actuación de ensueño para un guardameta poco conocido. Tiempo atrás “las oportunidades no se me daban, pero algunos se la jugaron por mí y este campeonato es un poco para ellos” , dijo a la transmisión oficial de televisión.

Lea más: Lanús se proclama campeón de la Copa Sudamericana

Lanús vuelve a alcanzar la gloria ante miles de sus hinchas que viajaron en masa hasta la capital de Paraguay en caravanas de autobuses y aviones privados, una de las imágenes más coloridas de la final en el Defensores del Chaco.

Nahuel Losada, héroe en los penales para la victoria de Lanús.
Ahora el Granate tiene en sus vitrinas dos trofeos de la Copa Sudamericana, sumando la de 2013, algo que en Argentina solo lograron grandes acostumbrados a la gloria: Boca Juniors e Independiente de Avellaneda.

El brasileño Athletico Paranaense y los ecuatorianos Independiente del Valle y Liga de Quito también son bicampeones.

Un muro contra Hulk

Aunque venía siendo suplente en la Sudamericana, esta vez el entrenador Jorge Sampaoli permitió que de arranque estuviera en el campo Hulk. En la punta chocó contra un muro conformado por los centrales Izquierdoz y el paraguayo José Canale, convertido en una fiera.

Mineiro fue superior

El defensor paraguayo Junior Alonso aseguró que el brasileño Atlético Mineiro tuvo un juego superior al de su rival, el argentino Lanús, que se consagró en Asunción campeón de la Copa Sudamericana, pero lamentó que a su equipo le faltó efectividad.

“Yo creo que fuimos muy superiores, pero bueno, lastimosamente si eso no lo traducís en goles, terminas sufriendo de esta forma”, expresó.