Copa Sudamericana: Lanús, al selecto grupo de bicampeones

Con veteranos formados en las escuelas del Granate, como Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz, el club de la provincia de Buenos Aires ganó 5-4 desde los doce pasos, tras una igualdad sin goles que no se rompió en el tiempo reglamentario ni en la prórroga. El portero Nahuel Losada fue figura con tres penales atajados, uno de ellos al ídolo albinegro Hulk.

Una actuación de ensueño para un guardameta poco conocido. Tiempo atrás “las oportunidades no se me daban, pero algunos se la jugaron por mí y este campeonato es un poco para ellos” , dijo a la transmisión oficial de televisión.

Lanús vuelve a alcanzar la gloria ante miles de sus hinchas que viajaron en masa hasta la capital de Paraguay en caravanas de autobuses y aviones privados, una de las imágenes más coloridas de la final en el Defensores del Chaco.

Ahora el Granate tiene en sus vitrinas dos trofeos de la Copa Sudamericana, sumando la de 2013, algo que en Argentina solo lograron grandes acostumbrados a la gloria: Boca Juniors e Independiente de Avellaneda.

El brasileño Athletico Paranaense y los ecuatorianos Independiente del Valle y Liga de Quito también son bicampeones.

Un muro contra Hulk

Aunque venía siendo suplente en la Sudamericana, esta vez el entrenador Jorge Sampaoli permitió que de arranque estuviera en el campo Hulk. En la punta chocó contra un muro conformado por los centrales Izquierdoz y el paraguayo José Canale, convertido en una fiera.

Mineiro fue superior

El defensor paraguayo Junior Alonso aseguró que el brasileño Atlético Mineiro tuvo un juego superior al de su rival, el argentino Lanús, que se consagró en Asunción campeón de la Copa Sudamericana, pero lamentó que a su equipo le faltó efectividad.

“Yo creo que fuimos muy superiores, pero bueno, lastimosamente si eso no lo traducís en goles, terminas sufriendo de esta forma”, expresó.