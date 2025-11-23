El Vancouver de Andrés Cubas elimina a Los Angeles

El excapitán del Tottenham, Son Heung-Min, convirtió los dos tantos angelinos en el empate 2-2 en el tiempo reglamentario, el último de ellos con un majestuoso tiro libre en el minuto 95.

La figura surcoreana fue en cambio protagonista negativo en la tanda de penales al errar la primera pena máxima de LAFC con un remate al palo.

El estadounidense Emmanuel Sabbi y el uruguayo Mathías Laborda anotaron en los minutos 39 y 45 los goles de Vancouver, que resistió toda la prórroga con un futbolista menos frente a su público del BC Place.

El Whitecaps, uno de los equipos revelación en la Liga norteamericana (MLS) , disputará la final de conferencia ante el ganador del choque del lunes entre el San Diego FC y el Minnesota United.

En el Este, el Inter Miami de Lionel Messi buscará el domingo su primera final de conferencia en una visita al FC Cincinnati, mientras el Philadelphia Union y el New York City FC pugnarán ese mismo día en la otra semifinal.

Para Vancouver, el triunfo del sábado supuso también una deseada revancha frente a LAFC, que lo había eliminado en la primera ronda de los dos últimos playoffs.

“Esto significa mucho, las dos últimas veces quedamos eliminados con ellos así que a la tercera fue la vencida” , declaró el uruguayo Laborda, quien convirtió el penal definitivo en la tanda. “Solo me concentré en patearlo, con la esperanza de festejarlo con el equipo”, recordó el exzaguero de Nacional de Montevideo. AFP