Fútbol Internacional
24 de noviembre de 2025 - 18:14

Final de la Libertadores, con arbitraje argentino

Darío Herrera dirigirá el sábado el partido entre los brasileños Flamengo y Palmeiras.
Darío Herrera dirigirá el sábado el partido entre los brasileños Flamengo y Palmeiras.023620+0000 IAN MAULE

La final de la Copa Libertadores 2025, a disputarse el próximo sábado entre los brasileños Flamengo y Palmeiras, en el Monumental de Lima, a las 18:00 de Paraguay, será arbitrado por el argentino Darío Herrera.

Por ABC Color

Darío Humberto Herrera, de 40 años, internacional desde el 2015, dirigirá el fin de semana en el estadio del Universitario de Deportes el partido entre Flamengo y Palmeiras, a las 18:00, por el título de la Copa Libertadores 2025.

Lea más: Inminente definición en Brasil

El ganador del cetro será el primer tetracampeón brasileño, ya que tanto los finalistas como el São Paulo, Gremio y Santos cuentan con tres coronas.

Herrera será secundado desde las bandas por Cristian Navarro y José Savorani. La función de cuarto árbitro la cumplirá Nicolás Ramírez, mientras que losencargados del VAR serán Héctor Paletta y Jorge Baliño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy