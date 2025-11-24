Fútbol Internacional
24 de noviembre de 2025 - 15:06

Vídeo: El gol de Damián Bobadilla en el triunfo de São Paulo

El paraguayo Damián Bobadilla, futbolista de São Paulo, festeja un gol en el partido frente a Juventude por la fecha 35 de la Serie A de Brasil en el estadio Vila Belmiro, en Santos, Brasil.
São Paulo derrotó 2-1 a Juventude por la ronda 35 de la Serie A de Brasil. Damián Bobadilla marcó el primer gol del partido.

Por ABC Color

São Paulo superó a Juventude en el Vila Belmiro por la ronda 35 del Brasileirão. El Tricolor, que pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2026, triunfó con gol paraguayo: Damián Bobadilla marcó a los 7 minutos de la etapa inicial el primer tanto de la victoria 2-1. El ex Cerro Porteño, que convirtió en el 2-1 de la selección de Paraguay ante México por la Fecha FIFA de noviembre, llegó a las 4 anotaciones en la temporada con el conjunto paulista.

El gol de Damián Bobadilla en São Paulo