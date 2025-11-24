Vídeo: El gol de Damián Bobadilla en el triunfo de São Paulo

São Paulo superó a Juventude en el Vila Belmiro por la ronda 35 del Brasileirão. El Tricolor, que pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2026, triunfó con gol paraguayo: Damián Bobadilla marcó a los 7 minutos de la etapa inicial el primer tanto de la victoria 2-1. El ex Cerro Porteño, que convirtió en el 2-1 de la selección de Paraguay ante México por la Fecha FIFA de noviembre, llegó a las 4 anotaciones en la temporada con el conjunto paulista.

El gol de Damián Bobadilla en São Paulo