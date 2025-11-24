Oficial: Cerro Porteño y Guaraní, en simultáneo el domingo

Cerro Porteño y Guaraní definen el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en la última fecha. Hoy, en el día después del triunfo del Ciclón 1-0 sobre Libertad y la victoria 1-0 del Aborigen ante General Caballero, el Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol programó la ronda que corona al campeón.

El Azulgrana, puntero con 43 puntos, y el Aurinegro, escolta con 42, luchan por el título y cierran el campeonato jugando en simultáneo el domingo 30 de noviembre, a las 18:00, hora de nuestro país. Los dirigidos por Jorge Bava visitan a Atlético Tembetary en el Defensores del Chaco, mientras que los conducidos por Víctor Bernay recibe a Sportivo Luqueño en el Erico Galeano.

Torneo Clausura 2025: La definición del título

Domingo, a las 18:00

Atlético Tembetary vs. Cerro Porteño en el Defensores del Chaco

Guaraní vs. Sportivo Luqueño en el Erico Galeano

