Vídeo: El gol de Walter Clar para el ascenso de Chapecoense

Chapecoense retornó al Brasileirão después de vencer al Atlético Goianiense en la ultima fecha de la Serie B. El triunfo del Campeón Eterno fue gracias a un gol paraguayo: Walter Clar, quien arrancó de titular y disputó todo el partido, anotó de penal el tanto de la victoria 1-0 en el Arenda Condá de la ciudad de Chapecó. El futbolista de 31 años anotó por octava ocasión en el certamen y por novena en la temporada, añadiendo el Estadual Catarinense (1).

El gol de Walter Clar para el ascenso de Chapecoense