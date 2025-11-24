Fútbol Internacional
24 de noviembre de 2025 - 15:56

Vídeo: El gol de Walter Clar para el ascenso de Chapecoense

El paraguayo Walter Clar, futbolista de Chapecoense, celebra el ascenso a la Primera División de Brasil luego del triunfo 1-0 sobre Atlético Goianiense por la última fecha de la Serie B de Brasil en el estadio Arena Condá, en Chapecó, Brasil.
El paraguayo Walter Clar, futbolista de Chapecoense, celebra el ascenso a la Primera División de Brasil luego del triunfo 1-0 sobre Atlético Goianiense por la última fecha de la Serie B de Brasil en el estadio Arena Condá, en Chapecó, Brasil.@ChapecoenseReal

Chapecoense regresó a la Serie A de Brasil con un gol paraguayo: Walter Clar, de penal, convirtió el tanto del triunfo 1-0 sobre Atlético Goianiense por la última fecha de la segunda división.

Por ABC Color

Chapecoense retornó al Brasileirão después de vencer al Atlético Goianiense en la ultima fecha de la Serie B. El triunfo del Campeón Eterno fue gracias a un gol paraguayo: Walter Clar, quien arrancó de titular y disputó todo el partido, anotó de penal el tanto de la victoria 1-0 en el Arenda Condá de la ciudad de Chapecó. El futbolista de 31 años anotó por octava ocasión en el certamen y por novena en la temporada, añadiendo el Estadual Catarinense (1).

Lea más: Vídeo: El gol de Damián Bobadilla en el triunfo de São Paulo

El gol de Walter Clar para el ascenso de Chapecoense