Carreras: "El ambiente es superbueno"

"El ambiente es superbueno, tenemos un grupo increíble desde el míster hasta los 25 jugadores que formamos la plantilla. Hay muy buen rollo en el vestuario, tenemos muy buena relación. Somos una plantilla joven y los veteranos marcan cuando hay que ponerse serios", dijo en rueda de prensa en el estadio del Olympiacos.

Carreras, titular indiscutible con Xabi Alonso, se mostró feliz en su primer curso con el Real Madrid y enfocó al duelo en Grecia ante Olympiacos.

"Estoy súper contento de poder disputar mi primera temporada en el Real Madrid, sobre todo por jugar la Champions, una competición muy importante para el club. Olympiacos es un equipo duro, más aun en su casa, pero estamos con muchísimas ganas de vencer y llevarnos los tres puntos", valoró.

"Siempre que llego a un sitio nuevo confío en rendir al máximo. Confiaba en que me fuese todo ben y ojalá siga todo así. Juego donde haga falta por el equipo. Mi posición es lateral izquierdo pero puedo jugar de central o carrilero que me adapto en el sistema que sea", añadió.

Por último, valoró la actitud con la que saldrán en casa de Olympiacos, con el deseo de cambiar la mala dinámica actual. "A cualquier equipo no le agrada jugar contra el Real Madrid. Es difícil porque es un club con mucha historia y mucho nombre. No tuve el privilegio o la mala suerte de jugar en contra y ahora veo que vamos a todos los estadios con hambre de ganar, que es lo más importante, y jugar con carácter", sentenció.