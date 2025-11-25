Champions League: Chelsea golpea a Barcelona

Los de Hansi Flick, que se marcaron un gol en propia puerta por medio de Jules Koundé y jugaron media parte con uno menos por expulsión del uruguayo Ronald Araujo.

Cayeron en Stamford Bridge ante un Chelsea muy superior y en el que Estevao brilló con un tanto y una gran actuación. Liam Delap, que no marcaba desde junio, puso la puntilla con el 3-0.

Leverkusen al City

El Manchester City sufrió este martes en casa su primera derrota en la Liga de Campeones esta temporada contra el Bayer Leverkusen, que sorprendió al equipo inglés con un 2-0.

Con este revés, los Citizens se mantienen con 10 puntos en la tabla, antes de desplazarse en dos semanas al campo del Real Madrid, mientras que el Leverkusen (8) recibirá al Newcastle a principios de diciembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

McTominay al rescate

El Napoli sumó su segunda victoria de la temporada ante el Qarabag (2-0), un éxito que le permite reconducir su dubitativo inicio en la competición continental gracias a la inestimable labor del escocés Scott McTominay, protagonista en los dos goles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Resultados y programa de la quina fecha: Martes: Ajax 0-Benfica 2, Galatasaray 0-Union St-Gilloise 1, Chelsea 3-Barcelona 0, Manchester City 0-Bayer Leverkusen 2, Borussia Dortmund 3-Villarreal 0, Bodo/Glimt 2-Juventus 3, Napoli 2-Qarabag 0, Marsella 2-Newcastle 1 y Slavia Praga 0-Athletic 0.

Miércoles: (14:45 hora paraguaya): FC Copenhague vs. Kairat Almaty y Pafos FC vs. Mónaco; 17:00: Liverpool vs. PSV Eindhoven, Sporting de Lisboa vs. FC Brujas, Arsenal vs. Bayern Múnich, París SG vs. Tottenham, Eintracht Fráncfort vs. Atalanta, Atlético de Madrid vs. Inter y Olympiacos vs. Real Madrid.