Clausura argentino: Racing avanza a cuartos y River cierra un año para el olvido

La Academia se impuso en un partidazo de alto voltaje, un combate en el que el semifinalista de la Copa Libertadores supo imponer sus condiciones, más allá de que el equipo de la banda roja vendió cara su eliminación.

Santiago Solari (4’) puso bien temprano al frente a Racing con un potente cabezazo para doblegar a Franco Armani, tras un centro de Gabriel Rojas.

El duelo ganó en intensidad en la segunda mitad y River revirtió la cuenta con los goles de dos recién ingresados, el joven Ian Subiabre (62’) y el colombiano Juan Fernando Quintero (64’), ex Racing, en un par de minutos.

Pero el equipo dirigido por Gustavo Costas, forjado en duelos calientes, soportó bien esa doble estocada y llegó al empate poco después, con un disparo de Adrián Fernández que Lucas Martínez Quarta (73’, en contra) desvió hacia su valla.

Cuando parecía que todo se definiría en el suplementario o en los penales, Racing atacó con todo una vez más, y aunque Armani apareció para sacar dos tiros del ángulo, no pudo con el último rebote, que el uruguayo Gastón Martirena (90+3’) mandó a la red para desatar la locura en Avellaneda.

En los cuartos, Racing espera al ganador del choque entre Lanús y Tigre, que jugarán el miércoles, tras el regreso del Granate desde Paraguay, donde ganó el sábado pasado la Copa Sudamericana.

“Quería estar como sea, le agradezco a Gustavo (Costas, el DT), que confió en mí”, contó Santiago Sosa, figura de Racing, que jugó con una máscara facial apenas un mes después de sufrir una fractura en el maxilar.

River, con una temporada en blanco

En cambio, River se despidió de un año de sequía, en el que nunca convenció desde el juego ni estuvo cerca de lograr alguno de sus objetivos, tanto así que ya no podría ingresar de manera directa en la Copa Libertadores 2026.

El Millonario ya no depende de sí mismo y deberá aguardar que Argentinos Juniors, Boca Juniors o Lanús salgan campeones del Clausura para liberar una plaza en la Tabla Anual que le permita acceder a la repesca previa a la fase de grupos.

En medio de la crisis, a comienzos de este mes el recién posesionado presidente de River, Stefano Di Carlo, renovó el contrato de El Muñeco hasta diciembre de 2026.

Barracas, también a cuartos

En el primer partido del lunes, Barracas Central consiguió doblegar como visitante a Deportivo Riestra por 1-0, con el gol que anotó Nicolás Blandi (115’) en el tiempo suplementario, después de que el ganador se había quedado con diez jugadores por la expulsión del delantero Iván Guaraz (83’) por un codazo a un adversario.

En los cuartos de final, Barracas Central, cuyo presidente es Matías Tapia, hijo de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, se medirá con Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El Lobo dio la sorpresa en Santa Fe, donde venció en el duelo nocturno a Unión por 2-1 con los tantos de Manuel Panaro (18’) y el uruguayo Enzo Martínez (24’), mientras que a los santafesinos no les alcanzó el descuento con una formidable chilena de Cristian Tarragona (53’).

Los otros duelos de cuartos ya confirmados los sostendrán Boca frente a Argentinos y Estudiantes frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.