San Diego se cita en la final con Vancouver de Andrés Cubas

San Diego, en el que el mexicano Hirving “Chucky” Lozano empezó como suplente y saltó al campo en el minuto 78, se jugará el pase a la final de la MLS Cup el próximo fin de semana contra el Vancouver del alemán Thomas Muller y el paraguayo Andrés Cubas.

Dreyer, que firmó 22 goles y 20 asistencias en la temporada de la MLS, decidió el partido contra el Minnesota con un golazo espectacular, al rematar con potencia dentro del área una asistencia de tacón de Corey Baird en el minuto 72.

El partido entre San Diego y Vancouver está marcado para el sábado, a las 23:00, hora paraguaya.

En el Este, la final de Conferencia la disputará el Inter Miami de Leo Messi contra el New York City, el sábado a las 20:00. Los triunfadores jugarán la finalísima, el sábado 6 de diciembre. EFE