Simeone: “En mi camino de entrenador, sí me imagino un periodo en el Inter”

“No estoy seguro, porque no depende de mí, pero en mi camino de entrenador que tendré sí que me imagino un periodo dentro del Inter”, respondió el ‘Cholo’ cuando fue interrogado sobre su deseo expresado en otros tiempos de dirigir algún día al conjunto ‘neroazzurro’, en el que jugó como centrocampista a finales de los 90, tras el Atlético de Madrid.

Ahora será su rival de nuevo en la Liga de Campeones. “El Inter es un equipo que juega muy bien, con personalidad, que tiene claro el patrón de ataque que posee, sobre todo. Tiene una plantilla increíble”, remarcó en la rueda de prensa de la víspera del duelo de este miércoles en el Metropolitano, al que su oponente llega tras perder 0-1 con el Milan.

“Lo pude ver, sobre todo el segundo tiempo, cuando llegamos después de nuestro encuentro (la victoria por 0-1 en Getafe), y propuso todo el partido, tuvo situaciones de gol, no pudo concretar lo que generó, pero pudo haber ganado el partido”, declaró.

“Seguramente, el Milan aprovechó su oportunidad y defendió agrupado, pero el Inter creo que hizo un partido para poder haberse llevado el partido”, explicó el técnico, al que le “gusta” la plantilla que tiene el Inter.

“Es maravillosa. Tenemos que estar atentos a su valor y potenciar el nuestro”, apuntó el entrenador argentino, que recordó que el conjunto italiano, derrotado hace dos años en el Metropolitano, “ha llegado a dos finales” del máximo torneo europeo “en poco tiempo” y tiene un equipo “súper fuerte”, al tiempo que manifestó que “los números hablan por sí solos en la Champions”, en la que el Inter ha sumado los 12 puntos en juego.

El Atlético, por su parte, ha logrado seis de los primeros doce, antes de medirse a un oponente de tanta envergadura. “Pienso que todos los partidos son importantes, más allá del rival que te toque. Necesitamos tener una línea continua, sin importar contra quién juegues, sino en demostrar nuestro valor y crecimiento”, explicó.

“En eso estamos, en el partido a partido, intentando mejorar. Tenemos que mejorar en varias situaciones que sabemos, estamos apuntando ahí y allá vamos”, continuó Simeone, que resaltó también la importancia de la afición del Metropolitano, donde su conjunto encadena ocho triunfos, en un encuentro de tanta dimensión como este.

“Necesitamos de nuestra gente como siempre. Son claves en este camino que siempre hemos recorrido en nuestra casa. Ellos saben que son una fuerza mayor para lo que el equipo tiene que rendir y los esperamos fuertes, acompañándonos y cerca del equipo. Y nosotros intentando dar el máximo, como venimos haciendo”, valoró.

Y aceptó la exigencia de la directiva en el nuevo curso sobre las metas del equipo. Enrique Cerezo, el presidente, por ejemplo, fijó ganar algún título. “Yo siempre fui una persona que, cuando tengo gente superior que me pide cosas, intento siempre acercarme a lograr esos objetivos y no cambiaré. Seguiremos buscando, si ellos piden eso, para acercarnos a lo que ellos necesitan”, dijo.

Sin dar ninguna pista sobre la disponibilidad de Jan Oblak o Giuliano Simeone, dudas ante el Inter por molestias musculares, Simeone también habló de Jorge 'Koke' Resurrección, consolidado de nuevo en el once titular: “Es un jugador importantísimo dentro de la plantilla y, cuando está bien, mucho más. Estamos controlando su carga de partidos y ojalá siga manteniendo el nivel que tiene, porque nos está ayudando muchísimo”.