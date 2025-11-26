El Oviedo, del Grupo Pachuca, presentará pérdidas de 5,6 millones en junta de accionistas

El motivo principal de este aumento en el gasto fue el histórico ascenso a Primera División conseguido el pasado mes de junio, ya que el club azul repartió 4,5 millones en primas tras conseguir el objetivo deportivo más deseado de los últimos 24 años en la capital del Principado.

El gasto en plantilla deportiva del Real Oviedo 24/25 fue de más de 16 millones de euros, casi seis más que los 10,7 millones de la 23/24; en ese montante, además de las primas por ascender, también hay que tener en cuenta el despido del técnico Javi Calleja y el aumento de los salarios de la plantilla, que pasaron de los 7,4 millones del ejercicio de la 23/24 a los 9 millones del pasado ejercicio.

Más allá del gasto deportivo y de instalaciones como los nuevos palcos VIPs del Tartiere o la nueva tienda oficial de Parque Principado, el Real Oviedo sigue creciendo en otros apartados, como por ejemplo en el ingreso por abonados, que sobrepasó los 5 millones y superó los 3,5 millones del curso anterior; en publicidad también se creció, con 5,7 millones, casi un millón más que los 4,8 millones del pasado ejercicio.

El nuevo escenario en la máxima categoría cambia por completo el panorama económico del Real Oviedo y de cara al próximo curso la entidad oviedista tiene presupuestado un superávit de 6,1 millones de euros, el mayor desde que el Grupo Pachuca se hiciese con el control del club en el verano de 2022.

Los derechos televisivos supondrán el gran impulso a las arcas del club, ya que el Real Oviedo pasará de ingresar los poco más de 3 millones del curso anterior a ganar esta temporada 43,5 millones, algo que estabiliza la economía de cara a futuros cursos, sea cual sea la categoría en la que esté el primer equipo azul.

Será a partir de las 16:00 horas GMT de este miércoles, en la Sala del Auditorio Príncipe Felipe, cuando arranque una junta que presidirá el presidente azul Martín Peláez y de la que se espera una gran participación de diversos accionistas en el turno de ruegos y preguntas, ya que el ambiente extradeportivo del Real Oviedo lleva meses agitado tras el despido de Veljko Paunovic, el regreso de Luis Carrión y la delicada situación deportiva del equipo carbayón, colista de LaLiga EA Sports, tras 13 jornadas disputadas.