El Toluca de Robert Morales supera a Juárez en cuartos

“A partir de los 25 minutos fuimos dueños del partido, se jugó como nosotros queríamos, pero de entrada lo sufrimos un poco” , resumió el argentino Antonio Mohamed, director técnico del Toluca.

“Tuvimos la ventaja de llegar descansados porque el rival mostró un poco de cansancio por la acumulación de partidos, y por eso manejamos mucho la pelota en corto” , añadió el “Turco” Mohamed.

Los Bravos de Juárez, que llegaron a esta ronda vía play in, quedaron obligados a ganar el partido de vuelta al menos por dos goles, el sábado en su visita al Nemesio Diez.

“El equipo compitió muy bien, pero el desgaste por la secuencia de juegos que traemos, con viaje y sin descanso, hizo que ellos que venían con sus piernas frescas empujaran más, y los goles llegaron por desatenciones muy puntuales”, explicó el uruguayo Martín Varini, entrenador del Juárez.

Juárez dio la campanada en un tiro de esquina por izquierda cobrado por el mediocampista panameño José Luis “El Puma” Rodríguez; el defensa colombiano Jesús Murillo apareció en el área y firmó el 1-0 con un fulminante remate de cabeza (10’).

Los Diablos Rojos del Toluca se lanzaron con vehemencia al ataque y consiguieron el 1-1 con un remate de palomita del defensor Antonio Briseño dentro de área chica (56’) . El portugués Paulo Dias “Paulinho”, tricampeón de goleo, firmó el 2-1 escarlata al estirar la pierna izquierda en el área chica para tocar la pelota y colocarla a segundo poste (65’). AFP