Paiva anota para el Junior de Barranquilla

El partido entre Atlético Nacional y Junior se disputó en Itagüí, debido a que el estadio Atanasio Girardot de Medellín fue reservado para un espectáculo musical.
El paraguayo Guillermo Paiva, al minuto 41, adelantó al Tiburón barranquillero, mientras que William Tesillo, al 50, estableció la paridad para el Verde de la montaña.
La marca del deportista esteño, iniciado en el 3 de Febrero e identificado con el Olimpia, es de 12 anotaciones en 47 partidos en el Junior, que el domingo volverá a lidiar con Atlético Nacional, esta vez en el Metropolitano Roberto Meléndez, a las 20:30, hora paraguaya.
