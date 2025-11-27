Fútbol Internacional
27 de noviembre de 2025 - 13:36

Paiva anota para el Junior de Barranquilla

Guillermo Miguel Paiva Ayala (28 años), en el festejo de su gol para el Junior de Barranquilla.
El paraguayo Guillermo Miguel Paiva anotó el miércoles el gol del Junior de Barranquilla, que empató 1-1 con el Atlético Nacional, por la tercera ronda de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana.

Por ABC Color

El partido entre Atlético Nacional y Junior se disputó en Itagüí, debido a que el estadio Atanasio Girardot de Medellín fue reservado para un espectáculo musical.

El paraguayo Guillermo Paiva, al minuto 41, adelantó al Tiburón barranquillero, mientras que William Tesillo, al 50, estableció la paridad para el Verde de la montaña.

La marca del deportista esteño, iniciado en el 3 de Febrero e identificado con el Olimpia, es de 12 anotaciones en 47 partidos en el Junior, que el domingo volverá a lidiar con Atlético Nacional, esta vez en el Metropolitano Roberto Meléndez, a las 20:30, hora paraguaya.

